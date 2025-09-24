أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة

توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهل تهامة ومحافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت والحديدة.

ويُتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عدن، لحج، أبين، شبوة حضرموت، المهرة، البيضاء، حجة وغرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وذمار.

وهطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية ومناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسجلت أعلى كمية أمطار 24.0 ملم في محطة الكدن بمحافظة الحديدة.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.