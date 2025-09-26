أخبار اليمن : الصحة (١٥٠) شهيدا وجريح نتيجة العدوان الصهيوني

دوت الخليج -

الصحة (١٥٠) شهيدا وجريح نتيجة العدوان الصهيوني الصحة (١٥٠) شهيدا وجريح نتيجة العدوان الصهيوني أفادت وزارة الصحة والبيئة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء إلى 150 شهيدًا وجريحًا. وأكدت الوزارة، في بيان لها استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 142 آخرين جراء الغارات الصهيونية على العاصمة. وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام

المصدر :سبأ

