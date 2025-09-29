أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 66,055

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 66,055ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 66,055 شهداء و 168,346 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 شهيدًا، و 184 إصابة جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,187 شهيدًا و56,305 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

