أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، غرب ذمار وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، غرب صنعاء، المحويت، الضالع، البيضاء، لحج، أبين وأجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.

كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.

