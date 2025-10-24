أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل مانع

الامين العام المساعد يواسي آل مانع
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ/ ناصر يحيى أحمد مانع، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد/ احمد يحيى مانع، وإلى نجلي الفقيد / عبدالحكيم ويحيى ناصر مانع، وكافة بني مانع وبني ابو هادي، بمديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل..
سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمدالفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
