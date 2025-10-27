أخبار اليمن : صنعاء.. توضيح هـام من شركة الغاز

صنعاء.. توضيح هـام من شركة الغازتواصل الشركة اليمنية للغاز تنفيذ برنامج استبدال أسطوانات الغاز المنزلي التالفة والمتهالكة لدى المواطنين بأسطوانات مصانة، في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة ياسر الواحدي، أن البرنامج، يأتي ضمن إجراءات السلامة التي تحرص الشركة على تنفيذه في إطار توطين صناعات أسطوانات الغاز.

وأفاد بأنه تم استبدال ألف أسطوانة في مديرية السبعين من إجمالي عشرة آلاف أسطوانة مخصصة لأمانة العاصمة.

وأكد الواحدي أن البرنامج يهدف إلى استبدال 57 ألف أسطوانة تالفة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة كمرحلة أولى.. مبينا أن عملية الاستبدال تتم مجاناً بعد تسجيل أسماء المستفيدين عبر الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين المستحقين بشكل منظم وعادل.

وأفاد بأن البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وفي إطار جهود الشركة المستمرة لتحسين جودة خدماتها، وحفاظا على أرواح المواطنين في ظل المخاطر الناجمة عن استخدام الأسطوانات التالفة.

ووفقا للشركة فإن الأسطوانات المسلمة للمواطنين خضعت للفحص والصيانة، بما في ذلك اختبار الضغط، وفحص الصمامات، ومطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة.

وأكدت الشركة استمرار البرنامج خلال الأسابيع القادمة حتى تغطية جميع المديريات والمحافظات والمناطق المستهدفة.. مهيبة بالمواطنين استخدام أسطوانات الغاز بشكل آمن والحفاظ عليها حرصا على سلامتهم.