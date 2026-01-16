نتيجة مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 03:33 مساءً - حسم منتخب المغرب تأهله إلى نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره النيجيري بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة قوية ومثيرة جمعت المنتخبين وسط صراع تكتيكي وبدني حتى اللحظات الأخيرة.

نتيجة مباراة المغرب ضد نيجيريا

شهد الشوط الأول محاولات متبادلة من الطرفين، حيث بدأ اللقاء بإيقاع متوسط، قبل أن تظهر أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة لإبراهيم دياز مرت بجوار القائم، بينما تألق ياسين بونو في الدقيقة 14 وتصدى لتسديدة خطيرة من أديمولا لوكمان.

واقترب المنتخب المغربي من التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها رأسية إسماعيل الصيباري التي علت العارضة في الدقيقة 21، ثم فرصة ضائعة من أيوب الكعبي في الدقيقة 27، قبل أن تمر رأسية أخرى لإبراهيم دياز بجوار المرمى في الدقيقة 29.

واستمر الضغط المغربي، حيث سدد أشرف حكيمي ضربة حرة في الدقيقة 34 لامست الشباك من الخارج، ثم تصدى حارس نيجيريا لتسديدة قوية من نصير مزراوي في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخبان كسر حالة الجمود، وسدد رافائيل أونيديكا كرة قوية لنيجيريا في الدقيقة 51 مرت بجوار القائم، قبل أن يهدر عبد الصمد الزلزولي أخطر فرص المغرب في الدقيقة 52 بعدما تصدى لها الحارس النيجيري.

وتواصلت المحاولات دون جديد، حيث فشل إبراهيم دياز في استغلال فرصة في الدقيقة 57، بينما أنقذ دفاع المغرب تمريرة بينية خطيرة من كالفن باسي في الدقيقة 66، وتألق حارس نيجيريا ستانلي نوابالي في إفساد هجمة محققة لأيوب الكعبي في الدقيقة 68.

ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي لم تشهد تغييرًا في النتيجة رغم عرضية خطيرة من أشرف حكيمي في الدقيقة 93، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، سجل منتخب المغرب الركلة الأولى، قبل أن يسجل منتخب نيجيريا الركلة الأولى له، ثم أهدر كل من المغرب ونيجيريا الركلة الثانية، وعاد المغرب للتسجيل في الركلة الثالثة، وردت نيجيريا بالتسجيل، قبل أن يهدر المنتخب النيجيري الركلة الرابعة، ليحسم المغرب التأهل بتسجيل الركلة الخامسة بنجاح.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب المغرب موعدًا ناريًا في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب.