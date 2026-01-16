اسم كبير حاضر.. معلق مباراة برشلونة ضد راسينج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 03:33 مساءً - يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على راسينج سانتاندير، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في مواجهة تقام على ملعب إل ساردينيرو، وسط ترقب جماهيري كبير لمشوار الفريق الكتالوني في المسابقة.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما تُوّج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه المثير على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في النهائي الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، ليواصل الفريق تقديم عروض قوية تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، الذي يطمح لإضافة لقب محلي جديد إلى خزائن النادي.

ويأمل برشلونة في مواصلة تقدمه بكأس الملك، خاصة في ظل خروج ريال مدريد بشكل مفاجئ من الدور ذاته أمام فريق ألباسيتي، ما فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة في البطولة هذا الموسم.

في المقابل، يدخل راسينج سانتاندير اللقاء بطموحات كبيرة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى الفريق لتقديم مباراة قوية ومحاولة الصمود أمام القوة الهجومية لبرشلونة، أملًا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج.

موعد مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير

وتقام مباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة يوم الخميس 15 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير

تُنقل المباراة عبر شاشة MBC مصر 2، كما تتوفر المشاهدة عبر منصة شاهد، مع إسناد مهمة التعليق إلى عصام عبده، في إطار تغطية إعلامية شاملة لمنافسات كأس ملك إسبانيا.