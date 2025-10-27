أخبار اليمن : الداخلية: رجل المرور ليس خصماً لأحد

الداخلية: رجل المرور ليس خصماً لأحدتفقد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، سير العمل ومستوى الانضباط في الإدارة العامة لشرطة المرور.

واطلع اللواء المرتضى ومعه وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر على سير الأداء في مختلف الإدارات والأقسام، ونظام الحجوزات الآلية الذي تم تدشينه مؤخراً، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال أتمتة العمل المروري وتعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات.

واستمعا من مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتحديث وتطوير آلية تقديم الخدمات المرورية للمواطنين، وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

وأشاد نائب وزير الداخلية ووكيل قطاع الأمن والشرطة بالجهود التي تبذلها شرطة المرور في تطوير الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين والمشاريع المنفذة والأخرى قيد التنفيذ والتي ستسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.

وناقش لقاء برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر ومديرا شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي، خطة التوعية المرورية التي تنفذها شرطة المرور بالتنسيق مع الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وتضمنت الخطة تعزيز الوعي المروري في أوساط المجتمع، والعمل بما يتوافق مع السياسة الإعلامية لوزارة الداخلية ويضمن تكامل الجهود وتوحيد الخطاب الإعلامي، وبما يوصل الرسالة المناسبة الهادفة لتعزيز السلامة المرورية والوقاية من الازدحام والحوادث المرورية بما يسهم في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وتعزيز الثقة بين الجميع.

وأكد اللقاء أهمية التوعية الإعلامية في تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة الشائعات وتفنيد ادعاءات العدو، خاصة في ظل ما تتعرض له وزارة الداخلية بين فترة وأخرى من حملات تشويه واستهداف، ما يستوجب تعزيز ثقة المجتمع بدورهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة.

كما أكد على ضرورة رفد فروع المرور في المحافظات بالإمكانيات المادية والبشرية وفق الخطة التطويرية اللازمة بما يسهم في تعزيز أداءها الميداني لتنظيم وتسيير حركة السير وتعزيز الانضباط والسلامة المرورية.

وأكد نائب وزير الداخلية حرص الوزارة على إيلاء الجانب المروري أهمية كبيرة، والاهتمام بالإعلام المروري كونه جزءاً أساسياً من العمل التوعوي والأمني، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء، وتوسيع برامج التوعية لتشمل كل فئات المجتمع في إطار السياسة العامة للإعلام الأمني.

وحث اللواء المرتضى، على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية، بما يسهم في ترسيخ الأمن المروري، وتحقيق الانضباط في الشوارع والطرق العامة، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

من جانبه أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، إلى الجهود التي تقدمها شرطة المرور في تقديم الخدمات والإحسان للمواطنين.. مؤكدا أن الجانب المروري يعد من أهم المجالات المتصلة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، وأن هناك متابعة مستمرة للخطط المرورية وتقييم مستوى الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

وحث على بذل المزيد من الجهود والطاقات الممكنة بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز السلامة المرورية.

فيما أشاد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية، بالنشاط الإيجابي لشرطة المرور في نشر التوعية المرورية، مؤكداً على أهمية تنفيذ السياسة الإعلامية الموحدة لوزارة الداخلية، بما يكفل توحيد الخطاب الإعلامي وتكامل الجهود بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المجتمع بالدولة.

وأشار إلى أهمية الإسهام في ترسيخ الثقافة القانونية والمرورية، بما يواجه الحملات التضليلية التي تستهدف رجال الأمن بما فيهم المرور، منبهاً على ضرورة توحيد النشر للمواقع المستحدثة في المحافظات والفروع عبر مسار واحد.

بدوره أكد اللواء البراشي أن هذه الزيارة تمثل دافعاً كبيراً لكل العاملين في شرطة المرور لبذل المزيد من الجهود والطاقات الممكنة في خدمة الوطن والمواطن.

وثمّن اهتمام ودعم قيادة وزارة الداخلية للجانب المروري، مؤكداً أن شرطة المرور ماضية في تطوير خدماتها الميدانية والإلكترونية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد السير، انطلاقاً من توجيهات القيادة الثورية والسياسية السديدة والقيادة الحكيمة لوزارة الداخلية.

وذكر أن رجل المرور ليس خصماً لأحد، بل هو رجل خدمة وحماية، يعمل من أجل سلامة الجميع، داعياً السائقين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين.