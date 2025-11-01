الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وجافة في عدد من المحافظات وباردة نسبياً في مرتفعات عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة وجافة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 01 - 07 درجات مئوية.
بينما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين، تعز، إب، المحويت، مأرب والجوف، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 12 درجة مئوية.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.
ودعا المزارعين في المناطق الجبلية لعمل ما يلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.