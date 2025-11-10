أخبار اليمن : الأونروا: هناك مدن دُمّرت بالكامل في قطاع غزة

الأونروا: هناك مدن دُمّرت بالكامل في قطاع غزةأعرب المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، عن أمله في أن يشهد قطاع غزة عملية إعمار شاملة، مشيرا إلى أن الوكالة تمتلك خبرات هائلة في هذا المجال.

وأضاف أبو حسنة في تصريحات له اليوم، أن الأونروا قامت في السابق ببناء العديد من المشاريع السكنية، بالإضافة إلى عشرات المدارس والبنى التحتية داخل المخيمات، وعشرات الآلاف من المنازل في قطاع غزة.

وأكد أن "الدمار الذي لحق بقطاع غزة هذه المرة هو دمار شامل"، مشيرا إلى أن "مدنا بأكملها لم تعد موجودة، مثل رفح وبني سهيلة ومدينة بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى تدمير 80% من مدينة غزة".

وبين أبو حسنة أن "إعادة الإعمار تتطلب مشروعا ضخما يفوق قدرات الأونروا، لكن الوكالة مستعدة للمشاركة والمساهمة بقدراتها".

وفيما يتعلق بالحديث عن محاولات تفكيك الأونروا، قال أبو حسنة إن "تفكيك الوكالة يعني حرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من خدمات الصحة والتعليم والإغاثة".

وحذر من أن "تصفية الأونروا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام التطرف، ما سيكون له نتائج خطيرة في المنطقة"، مؤكدا أن الوكالة تعد عاملا للاستقرار الإقليمي".

وقال: "من يريد تغيير طبيعة تفويض الأونروا أو التصويت على تغيير برامجها، يمكنه الذهاب إلى التصويت، في ديسمبر المقبل، حول تمديد التفويض لمدة 3 سنوات، والحصول على تصويت بالأغلبية، لكن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها، لأن انهيارها يعني انهيار منظومة إنسانية ضخمة هي الأكبر في العالم".