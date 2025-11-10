الأونروا: هناك مدن دُمّرت بالكامل في قطاع غزة
أعرب المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، عن أمله في أن يشهد قطاع غزة عملية إعمار شاملة، مشيرا إلى أن الوكالة تمتلك خبرات هائلة في هذا المجال.
وأضاف أبو حسنة في تصريحات له اليوم، أن الأونروا قامت في السابق ببناء العديد من المشاريع السكنية، بالإضافة إلى عشرات المدارس والبنى التحتية داخل المخيمات، وعشرات الآلاف من المنازل في قطاع غزة.
وأكد أن "الدمار الذي لحق بقطاع غزة هذه المرة هو دمار شامل"، مشيرا إلى أن "مدنا بأكملها لم تعد موجودة، مثل رفح وبني سهيلة ومدينة بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى تدمير 80% من مدينة غزة".
وبين أبو حسنة أن "إعادة الإعمار تتطلب مشروعا ضخما يفوق قدرات الأونروا، لكن الوكالة مستعدة للمشاركة والمساهمة بقدراتها".
وفيما يتعلق بالحديث عن محاولات تفكيك الأونروا، قال أبو حسنة إن "تفكيك الوكالة يعني حرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من خدمات الصحة والتعليم والإغاثة".
وحذر من أن "تصفية الأونروا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام التطرف، ما سيكون له نتائج خطيرة في المنطقة"، مؤكدا أن الوكالة تعد عاملا للاستقرار الإقليمي".
وقال: "من يريد تغيير طبيعة تفويض الأونروا أو التصويت على تغيير برامجها، يمكنه الذهاب إلى التصويت، في ديسمبر المقبل، حول تمديد التفويض لمدة 3 سنوات، والحصول على تصويت بالأغلبية، لكن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها، لأن انهيارها يعني انهيار منظومة إنسانية ضخمة هي الأكبر في العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأونروا: هناك مدن دُمّرت بالكامل في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.