مقتل 20 مسلحا في باكستان
أعلن الجيش الباكستاني اليوم، مقتل 20 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان.
وأوضح الجيش في بيان، أن قوات الأمن نفذت العمليتين بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات المسلحين في مقاطعتي "وزيرستان" و"دره آدم خيل" في إقليم خيبربختونخوا شمال غربي البلاد.
وأشارت إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم ينتمون إلى جماعات محظورة.
وتواصل القوات الباكستانية جهودها منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 20 مسلحا في باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.