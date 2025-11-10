مقتل 20 مسلحا في باكستان

مقتل 20 مسلحا في باكستانأعلن الجيش الباكستاني اليوم، مقتل 20 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان.

وأوضح الجيش في بيان، أن قوات الأمن نفذت العمليتين بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات المسلحين في مقاطعتي "وزيرستان" و"دره آدم خيل" في إقليم خيبربختونخوا شمال غربي البلاد.

وأشارت إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم ينتمون إلى جماعات محظورة.

وتواصل القوات الباكستانية جهودها منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.