أتالانتا يقيل مدربه يوريتش
أقال نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم اليوم مدربه الكرواتي إيفان يوريتش في أعقاب الخسارة أمام ساسولو 0-3، أمس الأحد.
وتم تعيين يوريتش في الصيف الماضي خلفا للمدرب المخضرم، جيان بيير جاسبريني، وغادر الفريق في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حقق فوزين فقط في أول 11 جولة.
وخسر أتالانتا آخر مباراتين في الدوري، وقبلها سلسلة من ستة تعادلات متتالية، ليكتفي الفريق بالحصول على 6 نقاط فقط من آخر 8 جولات في الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتالانتا يقيل مدربه يوريتش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.