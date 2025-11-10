أتالانتا يقيل مدربه يوريتش

أتالانتا يقيل مدربه يوريتشأقال نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم اليوم مدربه الكرواتي إيفان يوريتش في أعقاب الخسارة أمام ساسولو 0-3، أمس الأحد.

وتم تعيين يوريتش في الصيف الماضي خلفا للمدرب المخضرم، جيان بيير جاسبريني، وغادر الفريق في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حقق فوزين فقط في أول 11 جولة.

وخسر أتالانتا آخر مباراتين في الدوري، وقبلها سلسلة من ستة تعادلات متتالية، ليكتفي الفريق بالحصول على 6 نقاط فقط من آخر 8 جولات في الدوري.