أخبار اليمن : استعدوا لموجة صقيع جديدة في هذا الموعد

استعدوا لموجة صقيع جديدة في هذا الموعد
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تأثر معظم محافظات الجمهورية بموجة صقيع جديدة خلال الأيام القادمة.
وتوقع الفلكي الشوافي تأثر اليمن بموجة صقيع جديدة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية ابتداءً من ليلة الأربعاء وحتى الأحد القادم.
وجدّد الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد الشديد والصقيع خلال هذه الفترة، وكذا متابعة نشرات الطقس.
