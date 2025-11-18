أخبار اليمن : منتخب اليمن يضرب بوتان بالسبعة

منتخب اليمن يضرب بوتان بالسبعةاكتسح المنتخب اليمني الأول نظيره بوتان بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة للدور النهائي المؤهل لكأس آسيا.

سجل للأحمر اليمني كل من هارون الزبيدي في الدقيقة 16، وناصر محمدوه (4 أهداف) في الدقائق 21 و58 و85 و89، وعادل عباس في الدقيقة 75، وعمر جولان في الدقيقة 82، فيما أحرز كينغا وانجشتوك هدف بوتان الوحيد في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع منتخب اليمن رصيده إلى 11 نقطة في المجموعة الثانية، خلف منتخب لبنان المتصدر برصيد 13 نقطة، وبروناي ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل بوتان الترتيب بنقطة واحدة.

وتنتظر منتخبنا مهمة صعبة لخطف بطاقة التأهل وذلك في المواجهة الحاسمة أمام لبنان.