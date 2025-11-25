أخبار اليمن : 3 منتخبات تتأهل إلى كأس العرب

3 منتخبات تتأهل إلى كأس العربتأهلت منتخبات الكويت وفلسطين وسوريا إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم المقررة مطلع الشهر المقبل في قطر، بعد أن نجحت في تحقيق الفوز بالمباريات التي خاضتها مساء اليوم ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى دور المجموعات.

فعلي استاد جاسم بن حمد، دون منتخب الكويت إسمه كأول المتأهلين بعد فوزه على نظيره الموريتاني 2-0 ليضمن اللعب في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر والأردن والإمارات.

سجل هدفي «الأزرق» محمد دحام بكرة رأسية (7)، ونوح محمد (23 خطأ في مرمى فريقه).

وانتزع المنتخب السوري بدوره التأهل عقب انتصاره على منتخب جنوب السودان 2-0.

سجل هدفي سوريا محمد الحلاق في الدقيقة 52، ومحمود المواس في الدقيقة 60.

كما ألتحق المنتخب الفلسطيني بركب المتأهلين عقب فوزه على نظيره الليبي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف.

وانضم “الفدائي” إلى المجموعة الأولى التي يتواجد فيها منتخبات قطر وتونس وسوريا.