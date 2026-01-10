أخبار اليمن : انقلاب قاسٍ في الطقس.. استعدوا

انقلاب قاسٍ في الطقس.. استعدواأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بوجود كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، متوقعاً طقساً شديد البرودة وبارداً خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع طقس شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

وأشارت إلى احتمال أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في مرتفعات لحج، والضالع وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

في حين قد يكون الطقس بارداً في أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وأنذر المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة وشديدة البرودة.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع، والقادمين من المناطق الدافئة إلى المناطق الجبلية شديدة البرودة بارتداء الملابس الشتوية.