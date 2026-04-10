أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من مخاطر الساعات القادمة

الأرصاد يحذر من مخاطر الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشـدة على المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية وسهل تهامة خلال الـ 24 المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات "صعدة، الجوف، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ريمة، ذمار، إب، وتعز"، وقد تمتد الى السواحل الغربية وسهل تهامة.
كما توقّع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانـاً على مرتفعات محافظات "لحج وأبين، وأجزاء من السواحل الجنوبية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
ونبه من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق الجبلية نظرًا للتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
