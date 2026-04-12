لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

أخبار اليمن : 69 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر رفح

69 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر رفح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد، بمغادرة 69 مريضاً ومرافقاً صباح اليوم عبر معبر رفح البري، وذلك لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، من بينهم 11 طفلًا من مرضى الأورام.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه لن تتم عمليات إخلاء للمرضى يوم غدٍ الإثنين، بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب المصري نتيجة عطلة رسمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد علّقت عمليات إجلاء المرضى من خلال معبر رفح، يوم الاثنين الماضي، إثر مقتل فلسطيني متعاقد معها بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه سيارته في شارع صلاح الدين شمال شرقي خانيونس.

وأمس السبت، أعلنت المنظمة استئناف عمليات الإجلاء الطبي، بعد تلقّيها "تعهدات من الجهات المعنية بضمان سلامة المرضى والطواقم".

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، مشاركة طواقمها في إجلاء طبي لمرضى وجرحى من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أنّ عملية الإجلاء شملت 27 مريضاً و42 مرافقاً، أي بإجمالي 69 شخصاً.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

