69 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر رفح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد، بمغادرة 69 مريضاً ومرافقاً صباح اليوم عبر معبر رفح البري، وذلك لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، من بينهم 11 طفلًا من مرضى الأورام.
وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه لن تتم عمليات إخلاء للمرضى يوم غدٍ الإثنين، بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب المصري نتيجة عطلة رسمية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد علّقت عمليات إجلاء المرضى من خلال معبر رفح، يوم الاثنين الماضي، إثر مقتل فلسطيني متعاقد معها بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه سيارته في شارع صلاح الدين شمال شرقي خانيونس.
وأمس السبت، أعلنت المنظمة استئناف عمليات الإجلاء الطبي، بعد تلقّيها "تعهدات من الجهات المعنية بضمان سلامة المرضى والطواقم".
من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، مشاركة طواقمها في إجلاء طبي لمرضى وجرحى من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أنّ عملية الإجلاء شملت 27 مريضاً و42 مرافقاً، أي بإجمالي 69 شخصاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 69 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر رفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق