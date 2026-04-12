النيران تلتهم منشأة صناعية في صنعاء
اندلع حريق هائل مساء اليوم، في مصنع "المزنعي" لصناعة الإسفنج بحي الجرداء في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء.
وأفادت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإطفاء والإنقاذ، باشرت مهامها في محاصرة النيران ومنع توسعها إلى المنازل المجاورة، حتى السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع في "هنجر" الإنتاج الذي يحتوي على مواد خام ومخازن وقود، قبل أن يمتد إلى مخازن المنتج الجاهز، مؤكداً أن سرعة انتشار النيران تعود إلى طبيعة المواد المخزنة وكثافة المشتقات النفطية والمواد سريعة الاشتعال بالموقع.
وأكدت أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء بجروح ورضوض أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في المصنع، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الأدلة الجنائية والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق.
ودعت مصلحة الدفاع المدني كافة مالكي المصانع والمنشآت الصناعية إلى الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة العامة، وتوفير أنظمة إطفاء حديثة، وتنظيم المخازن، وإجراء الصيانة الدورية لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحد من وقوع الكوارث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : النيران تلتهم منشأة صناعية في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق