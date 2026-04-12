أخبار اليمن : النيران تلتهم منشأة صناعية في صنعاء

النيران تلتهم منشأة صناعية في صنعاءاندلع حريق هائل مساء اليوم، في مصنع "المزنعي" لصناعة الإسفنج بحي الجرداء في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأفادت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإطفاء والإنقاذ، باشرت مهامها في محاصرة النيران ومنع توسعها إلى المنازل المجاورة، حتى السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في "هنجر" الإنتاج الذي يحتوي على مواد خام ومخازن وقود، قبل أن يمتد إلى مخازن المنتج الجاهز، مؤكداً أن سرعة انتشار النيران تعود إلى طبيعة المواد المخزنة وكثافة المشتقات النفطية والمواد سريعة الاشتعال بالموقع.

وأكدت أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء بجروح ورضوض أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في المصنع، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الأدلة الجنائية والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق.

ودعت مصلحة الدفاع المدني كافة مالكي المصانع والمنشآت الصناعية إلى الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة العامة، وتوفير أنظمة إطفاء حديثة، وتنظيم المخازن، وإجراء الصيانة الدورية لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحد من وقوع الكوارث.