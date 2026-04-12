أخبار اليمن : صافرات الإنذار تدوي صنعاء

صافرات الإنذار تدوي صنعاءأطلقت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء، صافرات الإنذار في سائلة صنعاء القديمة ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة للخروج منها.

وحذّرت المصلحة في بيان، سائقي المركبات من الدخول إلى السائلة نتيجة السيول القادمة من السلاسل الجبلية حول العاصمة.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تدفق السيول في عدد من الشوارع والأحياء السكنية.