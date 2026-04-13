أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72333

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72333
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفا و333 شهيدا، و172 ألفا و202 مصاب.
وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأنّ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية 4 شهداء، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت منذ أكتوبر الماضي إلى 754 شهيدا، و2100 مصاب، فيما جرى انتشال 760 جثمانا.
