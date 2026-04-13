أخبار اليمن : 2089 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2089 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، استشهاد 34 شخصاً وإصابة 174 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت الوزارة في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 2089 شهيدا، و6762 مصابا.

وأوضحت أنه "من بين الشهداء 166 طفلا و252 امرأة، ومن بين الجرحى 648 طفلا و1132 نساء".

وأفادت الوزارة بأن عدد ضحايا القطاع الصحي جراء العدوان بلغ 88 شهيداً، و195 مصاباً.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي بدأ في الثاني من مارس الماضي هجوما على جنوب لبنان، قبل أن يوسع عملياته نحو الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الوسطى والشرقية من البلاد، ما دفع أكثر من مليون شخص للنزوح القسري، وتسبب بتأزيم الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين.