أخبار اليمن : الإطلاع على أضرار الأمطار في ريمة

الإطلاع على أضرار الأمطار في ريمة
اطلّع وكيل محافظة ريمة محمد مراد اليوم على حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار في الخط الأسفلتي الإستراتيجي بمنطقة الرباط بمركز المحافظة الجبين.
وخلال الزيارة ومعه مدير مكتب الأشغال بالمحافظة جميل روبع، أكد الوكيل مراد، ضرورة التدخل العاجل لصيانة الطرق في ظل استمرار الأمطار وتدفق السيول.
وأعرب عن الأمل في اضطلاع قيادة صندوق صيانة الطرق بدورها في إزالة المخلفات وعمل جدران ساندة لمنع الانهيارات الصخرية، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرارية حركة السير.
بدوره أوضح مدير مكتب الأشغال بالمحافظة، أن الأضرار الناتجة عن سيول الأمطار شملت تآكل أجزاء من الطريق الاسفلتية الرئيسية وانسداد قنوات تصريف المياه، ما يتطلب التدخل العاجل من قبل صندوق صيانة الطرق لوضع المعالجات الطارئة.
