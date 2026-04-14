أخبار اليمن : 72336 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72336 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و336 شهيداً، و172 ألفا و213 مصاباً.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة، 3 شهداء جدد، و11 مصابا.
وأشارت إلى أن إجمالي ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 757 شهيدا، و2111 مصابا.
كما نوهت إلى تواصل عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام البنايات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، حيث جرى حتى الآن انتشال 760 جثمان شهيد رغم قلة الإمكانيات والتجهيزات.
