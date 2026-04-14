أخبار اليمن : صحة لبنان: 35 شهيداً خلال 24 ساعة

صحة لبنان: 35 شهيداً خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2124 شهيداً و6921 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 35 شهيدا و159 جريحا، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 2124 شهيداً و6921 مصاباً.
وفي سياق متصل، شن العدوان الإسرائيلي غارة استهدفت جسر "طير فلسيه"، وأخرى على بلدة "برج رحال" وأرضا بالقرب من جسر "القاسمية" المدمر، ومناطق أخرى في الجنوب.
يذكر أن الكيان وسع من عملياته في الأراضي اللبنانية لتشمل العاصمة بيروت والمناطق الشرقية والوسطى، في وقت سافر فيه وفدان يمثلان الجانبين للعاصمة واشنطن لبدء حوار مباشر بينهما لبحث سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية.
