أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72344

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72344
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و344 شهيداً، و172 ألفاً و242 مصاباً.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء جدد، و24 مصاباً.
ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 765 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 2140، فيما جرى انتشال 760 جثمانًا.
وبينت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
