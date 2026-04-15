أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالرحمن الحداد

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالرحمن الحدادبعث عضو المجلس السياسي الأعلى، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة المذيع والفنان الغنائي الكبير عبدالرحمن الحداد، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة إعلامية وفنية إبداعية.

وأشاد بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد والوسطين الإعلامي والفني في الوطن الكبير، بمناقب الفقيد الحداد وإسهامه وحضوره الإعلامي كمذيع لامع وقارئ لنشرات الأخبار خلال عقود خلت.

ونوه بالإرث الفني المتنوع للراحل وبصمته الغنائية المتميزة المنتمية إلى المدرسة الغنائية الحضرمية بصورة خاصة واليمنية بصورة عامة، مؤكدًا أن ما خلفه الفقيد من إرث أصيل سيظل خالدًا في الذاكرة الفنية اليمنية.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد والأسرتين الإعلامية والفنية اليمنية وأبناء حضرموت كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".