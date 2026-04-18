أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سبع محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة قـد يصحبها الرعـد على أجـزاء من محافظات المحويت، حجة، صعدة، عمران، صنعـاء، ذمـار، ريمـة.

ويحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على السهول الساحلية الغربية والمناطق الصحراوية تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين 34 - 39 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية.