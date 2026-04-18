الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سبع محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة قـد يصحبها الرعـد على أجـزاء من محافظات المحويت، حجة، صعدة، عمران، صنعـاء، ذمـار، ريمـة.
ويحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على السهول الساحلية الغربية والمناطق الصحراوية تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين 34 - 39 درجة مئوية.
ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.
ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.