أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72549

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72549ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم السبت، إلى 72,549 شهيدًا و172,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية ثمانية شهداء، بينهم سبعة شهداء جدد وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 24 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 773، وإجمالي الإصابات 2,171، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 761.

وأضافت الوزارة انه تمت إضافة 196شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من بداية ابريل الجاري.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

