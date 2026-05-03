أخبار اليمن : شهداء وجرحى بغارات صهيونية على لبنان

شهداء وجرحى بغارات صهيونية على لبنان

اسُشهد شخص وأصيب 8 آخرين بينهم طفل وأربعة مسفعين، اليوم الأحد، إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتين في قضائي النبطية وصور جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، أدت إلى شهيد و3 جرحى من بينهم طفلة".

وفي بيان آخر ذكرت الوزارة أن "خمسة مواطنين أصيبوا بجروح في غارات العدو الإسرائيلي على بلدة صريفا قضاء صور، من بينهم أربعة من مسعفي الهيئة الصحية أصيبوا في غارة وقعت بجانب مركزهم".

وجددت الوزارة "شجب هذه الاستهدافات المتكررة"، مذكرة بما تتضمنه المادة 19 من اتفاقية جنيف عن "ضرورة التحقق من ان المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع، في حين أن ما يحصل هو العكس تماما".

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل المنصرم، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.

