أخبار اليمن : ماذا يحدث لكليتيك عند تناول مشروبات غازية يومياً؟

ماذا يحدث لكليتيك عند تناول مشروبات غازية يومياً؟في ظل الانتشار الواسع للمشروبات الغازية الداكنة اللون، يحذر خبراء الصحة من آثارها المتراكمة على الكلى عند استهلاكها بشكل يومي.

وحسب موقع «فيري ويل هيلث» العلمي، فبينما قد يبدو تناولها من حين لآخر غير مقلق، فإن الاعتماد المستمر عليها قد يضع عبئاً كبيراً على وظائف الكلى، بسبب مكوناتها مثل حمض الفوسفوريك، والسكريات العالية، والكافيين.

حمض الفوسفوريك... ضغط مستمر على الكلى

تحتوي المشروبات الغازية الداكنة على حمض الفوسفوريك، وهو شكل من أشكال الفوسفور يُعطي المشروبات الغازية نكهتها اللاذعة ويعمل بوصفه مادة حافظة.

وعلى عكس الفوسفور الموجود بشكل طبيعي في الأطعمة، يُمتص حمض الفوسفوريك بسرعة في الأمعاء، ويمكن أن يرفع مستويات الفوسفور في الدم بسهولة أكبر.

وهذا الارتفاع يخلّ بتوازن الكالسيوم، ما يدفع الجسم إلى سحب الكالسيوم من العظام وإجبار الكلى على التخلص من الفائض عبر البول.

ومع التكرار اليومي، يزداد العبء على الكلى، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أمراض الكلى المزمنة لدى المصابين بها، وزيادة خطر تلف الكلى، خصوصاً لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع احتمالات تكوّن حصوات الكلى نتيجة زيادة الكالسيوم في البول.

السكريات العالية... عامل رئيسي لأمراض الكلى

تحتوي حصة واحدة من الكولا العادية عادةً على 30 إلى 40 غراماً من السكر المضاف، وقد يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذه الكمية إلى زيادة الوزن، وزيادة خطر مقاومة الإنسولين وداء السكري من النوع الثاني.

ويُعد السكري من أبرز أسباب تلف الكلى، إذ يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى إضعاف وحدات الترشيح داخل الكلى، ما قد يتطور إلى فشل كلوي مع مرور الوقت.

الكافيين... عامل خطر غير مباشر لمشاكل الكلى

يعمل الكافيين بوصفه مدراً للبول، ومع الإفراط في تناوله قد يسبب جفافاً خفيفاً مزمناً، خصوصاً إذا تم استبدال الماء بواسطة المشروبات الغازية.

هذا الجفاف، إلى جانب ارتفاع الفوسفور، يزيد من احتمالات تكوّن الحصوات.

كما أن الاستهلاك المفرط للكافيين قد يرفع ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في تدهور صحة الكلى.*وكالات

