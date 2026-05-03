أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع مزيد من الأمطار الموسمية

الأرصاد يتوقع مزيد من الأمطار الموسميةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول المزيد من الأمطار الموسمية المتفاوتة الشدة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظـات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من الضالع ومرتفعات لحج وأبين.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.

