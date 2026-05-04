أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر: أمطار وسيول وانهيارات

الأرصاد يحذّر: أمطار وسيول وانهيارات
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنـذار المبكر بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتشكل السحب الركامية المزنية خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.
وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظـات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، سهل تهامة.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين.
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.
كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.
