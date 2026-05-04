نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 90 دولارا للطن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 07:07 مساءً - أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، والخاص بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر، وذلك وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري المصري في تاريخ السداد.

وجاء القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، من بينها القانون رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ذات الصلة بتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه يتم تطبيق الرسم لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق والحفاظ على توازن توافر السلع الاستراتيجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 90 دولارا للطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.