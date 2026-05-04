أخبار مصرية

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027

0 نشر
0 تبليغ

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 06:30 مساءً - التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية، السيدة أمه توم مواه، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

 

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم الدورة، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتجهيزات الفنية واللوجستية، بما يضمن خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر على المستويين القاري والدولي.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على تقديم نسخة متميزة من دورة الألعاب الإفريقية، تعكس قدراتها التنظيمية والبنية التحتية الرياضية المتطورة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث.

 

من جانبها، أشادت رئيس المفوضية بالجهود التي تبذلها مصر في إطار الاستعدادات الجارية، مؤكدة دعم الاتحاد الإفريقي الكامل لضمان تنظيم دورة ناجحة تحقق الأهداف المرجوة على مستوى القارة الإفريقية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا