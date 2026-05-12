أخبار اليمن : شوروية المؤتمر تنعي اللواء العلفي

شوروية المؤتمر تنعي اللواء العلفينعت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، اللواء محسن محمد العلفي -نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية- الذي وافاه الأجل عن عمرٍ ناهز الـ85 عاماً بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشادت الهيئة -في بيان النعي- بمناقب الفقيد وما جسَّده خلال مسيرة حياته الحافلة بالنضال الوطني والعمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة اليمن وشعبه، إضافةً إلى دوره المشرّف في مناهضة العدوان.. معتبرةً رحيله خسارة فادحة للوطن والمؤتمر الشعبي العام.

"دوت الخليج" ينشر نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم القائل: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقَدَره، تنعي الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، وفاة اللواء محسن محمد العلفي -نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية- الذي وافاه الأجل مساء الأحد 23 ذو القعدة 1447هـ الموافق 10 مايو 2026م، عن عمرٍ ناهز الـ85 عاماً.

إن رحيل اللواء العلفي يمثّل خسارة فادحة للوطن والمؤتمر الشعبي العام.. فقد عمل الفقيد طِيلة مسيرة حياته بكل إخلاص ووفاء وتفانٍ في خدمة الوطن وأبناء الشعب؛ وقد شغل العديد من المناصب الحكومية والتي منها عضو في المجلس الاستشاري، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير للأوقاف والإرشاد، ووزير للشئون الاجتماعية والعمل، ووزير للداخلية، ووزير للعدل، وغيرها من المناصب، وكان آخر عمل له نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً.

لقد كان للفقيد خلال مراحل حياته بصمات واضحة في الإسهام الفاعل في بناء الدولة اليمنية التي تسودها العدالة والمساواة، دولة المؤسسات والنظام والقانون، وكان من مناهضي العدوان الغاشم على بلادنا منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

إن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وهي تنعي وفاة الراحل اللواء محسن محمد العلفي، لَـتتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أولاد وأسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه.. راجيةً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

صادر عن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام

24 ذو القعدة 1447هـ الموافق 11 مايو 2026