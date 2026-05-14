أخبار اليمن : 933 مليون دولار خسائر وزارة الإعلام

933 مليون دولار خسائر وزارة الإعلامكشفت وزارة الإعلام عن حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها وبالمؤسسات التابعة لها، على مدى 11 عاماً من العدوان الأمريكي السعودي والتي بلغت 933 مليوناً و33 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن العدوان استهدف بشكل ممنهج وسائل الإعلام ما أدى إلى استشهاد 47، وإصابة سبعة من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتكبيد القطاع الإعلامي خسائر كبيرة.

ديوان عام وزارة الإعلام:

أفاد التقرير بأن ديوان عام الوزارة تعرّض للقصف المباشر من قبل طيران العدوان ما أدى إلى توقف العديد من العمل والأنشطة الإعلامية، نتيجة فقدان المبنى والتجهيزات الفنية الأساسية، وبلغت خسائر الوزارة المباشرة في المنشآت والمباني والتجهيزات الفنية والتقنية 12 مليون دولار.

فيما بلغت الخسائر غير المباشرة للوزارة التي شملت خسائر المرتبات، والنفقات التشغيلية، وتوقف الأنشطة والخدمات 24 مليوناً و 376 ألفاً و 639 دولاراً، وبلغ إجمالي الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة 36 مليوناً و376 ألفاً و639 دولاراً.

المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون:

ولفت التقرير إلى أن مقر المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون تعرض لأضرار جراء غارات طيران العدوان على محيط وجوار المبنى، وكذا الاستهداف المباشر لمبانٍ ومنشآت تلفزيونية وإذاعية تابعة للمؤسسة، حيث بلغت الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة، 610 ملايين و471 ألفاً و999 دولاراً.

وشملت الخسائر والأضرار المباشرة للمؤسسة في المباني والمنشآت، تدمير مبنى قناة سبأ بالكامل، والمكاتب الإدارية لقناة الإيمان، والواجهة الغربية لمبنى التلفزيون، ومبنى الإرسالات عبر الأقمار الصناعية وأطباق البث لقطاع التلفزيون، وتضرر الملحقات الداخلية للمنشآت، وتدمير مباني مواقع الإرسالات الإذاعية بالمحافظات لعدد (31) مبنى.

في حين تضمنت خسائر المؤسسة في التجهيزات الفنية والتقنية والهندسية، تدمير أربعة مراكز أجهزة إرسال إذاعية للموجة القصيرة والمتوسطة، و(14) جهاز إرسال إذاعي (اف إم) متنوعة القدرات، و(9) أجهزة إرسال إذاعية للموجة المتوسطة والقصيرة، وقصف وتدمير (58) جهاز إرسال تلفزيوني متنوع القدرات، و(27) جهاز ميكروويف رقمي وتماثلي، و(26) برج إرسال، وتضرر برجي إرسال، و(57) مولد كهربائي متعددة القدرات، وتضرر (8) منظومات طاقة شمسية.

كما شملت تدمير عدد من استوديوهات البث التلفزيوني والإذاعي بالكامل، مما أدى إلى توقف الإرسال في عدة مناطق، وانهيار منظومة البث والإرسال، نتيجة تدمير عدد من الأبراج وأجهزة الإرسال، بالإضافة إلى خسائر مادية شملت معدّات التصوير والاستوديوهات والبث والأرشيف المرئي والمسموع.

وبلغت الخسائر والأضرار المباشرة جراء قصف العدوان للمباني والمنشآت والأجهزة والمعدات والنقل التابعة للمؤسسة 68 مليوناً و356 ألفاً و232 دولاراً، في حين بلغت الخسائر غير المباشرة والتي شملت خسائر المرتبات والنفقات التشغيلية، وتوقف الأنشطة والخدمات الإعلانية 542 مليوناً و115 ألفاً و767 دولاراً.

وكالة الأنباء اليمنية سبأ:

وفيما يتعلق بوكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح التقرير أن طيران العدوان استهدف بشكل مباشر مكاتب الوكالة في محافظات (صعدة – عمران – ريمة) ضمن المجمعات الحكومية في المحافظات، ما أدى إلى تدميرها كلياً وجميع محتوياتها من أثاث وأجهزة ومعدات.

كما تضرر مبنى الوكالة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ومكاتبها في محافظات (الحديدة – ذمار – البيضاء – إب) بسبب قصف طيران العدوان لأماكن مجاورة لها مما نتج عنه أضرار جزئية.

أما الخسائر في التجهيزات الفنية والتقنية، فشملت نهب ممتلكات مكاتب الوكالة الواقعة في المناطق المحتلة في المحافظات (عدن –تعز- لحج – الضالع – شبوة – مأرب – حضرموت – أبين) من قبل قوات الاحتلال ومرتزقتها، وتعطل وتلف أجهزة ومعدات والمنظومة الكهربائية، وتلف كابلات الاتصالات وغيرها.

وبلغت خسائر الوكالة المباشرة جراء العدوان في المباني والمنشآت والتجهيزات الفنية والتقنية، 13 مليوناً و181 ألفاً و818 دولاراً، والخسائر غير المباشرة التي شملت انقطاع المرتبات والنفقات التشغيلية، وتوقف الأنشطة والخدمات الإيرادية 34 مليوناً و265 ألفاً و148 دولاراً، بإجمالي خسائر بلغت 47 مليوناً و446 ألفاً و966 دولاراً.

مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر:

لم تسلم الصحافة الورقية من القصف والعدوان، حيث تعرضت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، لأضرار جراء قصف طيران العدوان لأماكن مجاورة أكثر من مرة ما أدى إلى تضرر المبنى الرئيسي.

وبين التقرير أن خسائر المؤسسة في التجهيزات الفنية والتقنية، شملت نهب فروعها، وتعطل المولدات الكهربائية، وإغلاق فروع في عدد من المحافظات، وتضرر المطابع الرئيسية، وبلغ إجمالي الخسائر المباشرة مليون و838 ألف دولار.

فيما بلغ إجمالي الخسائر غير المباشرة التي شملت انقطاع المرتبات، وانخفاض عوائد الأنشطة التجارية، وانخفاض الموازنة والنفقات التشغيلية 181 مليوناً و 900 ألف دولار، وبلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة 183 مليوناً و 738 ألف دولار.

مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر:

وبحسب التقرير فإن المبنى الرئيسي لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر في محافظة تعز تعرض للتدمير والنهب والإحراق وتوقف عملها بشكل كامل بما في ذلك فروعها، وتقدر الخسائر بأكثر من 40 مليون دولار.

معهد التدريب والتأهيل الإعلامي:

تسبب العدوان في توقف عمل ونشاط معهد التدريب والتأهيل الإعلامي، بشكل كامل، وتخفيض الموازنة التشغيلية، وكذا انقطاع مرتبات العاملين فيه بنسبة 95 بالمائة، وتضرر التجهيزات التقنية والفنية، وتقدر الخسائر بعشرة ملايين دولار.

مركز التوثيق الإعلامي:

أما مركز التوثيق الإعلامي فأدى العدوان إلى حدوث أضرار جزئية في مبناه، وتضرر تجهيزاته الفنية والتقنية وانخفاض الموازنة المالية بنسبة 95 بالمائة وتوقف صرف المرتبات، وتقدر الخسائر بـخمسة ملايين دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام والإحصائيات تكشف أن وسائل الإعلام الوطنية تعرضت لأكبر عملية استهداف وتدمير ممنهج من قبل العدوان الأمريكي السعودي، في جرائم مشهودة تتجاوز مجرد انتهاك حرية الرأي والتعبير، إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف وسائل الإعلام والصحفيين حتى أثناء الحروب والنزاعات.

وأكد أن الحقيقة هي أكبر المستهدفين من هذا العدوان الذي جعل من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اليمن أهدافا مشروعة بهدف التغطية على جرائمه بحق الشعب اليمني على مدى أكثر عقد من الزمن.

وأشار التقرير، إلى أن استهداف وسائل الإعلام هو استهداف متعمد لجبهة من أهم جبهات مواجهة الحروب الناعمة والصلبة، التي تستهدف في مجملها تشويش الرؤية الوطنية، وبالتالي التعتيم على الصورة الحقيقية للعدوان وأهدافه.

وأكدت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها أن هذه الجرائم تمثل وصمة عار في جبين تحالف العدوان وكل المتشدقين بحرية الرأي والتعبير، وأنه سيتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم عاجلا أم آجلا.

وجددت التأكيد بأن وسائل الإعلام الوطنية ستبقى الصوت الحر الذي لا يمكن إسكاته، والمنبر الذي يتصدى للآلة الإعلامية للعدو الذي ما يزال يستهدف اليمن أرضا وإنسانا بمختلف الوسائل والأساليب.