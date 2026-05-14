أخبار اليمن : توقيع اتفاق تبادل الأسرى في عمّان

توقيع اتفاق تبادل الأسرى في عمّانأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، استكمال جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمًان بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين.

وقال المرتضى في تغريدة على حسابه في منصة إكس" بعون الله استكملنا اليوم جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمًان، بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم 1100 أسير ومعتقل من طرفنا، و580 من الطرف الآخر بينهم سبعة أسرى سعوديين و20 أسير سوداني".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أن التنفيذ بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي.

