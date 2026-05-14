بعدما باتت "موضة" للمشاهير: البيلاتس.. هل تُعتبر ثورة علمية في عالم اللياقة؟

أخبار اليمن : يونيسف تحذّر من تفاقم معاناة أطفال لبنان

دوت الخليج -
يونيسف تحذّر من تفاقم معاناة أطفال لبنان
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من استمرار تعرض الأطفال في لبنان لمخاطر القتل والإصابة والصدمات النفسية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، مؤكدة أن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر جراء العنف والنزوح المستمرين.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن التقارير أفادت بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 59 طفلا خلال الأيام السبعة الماضية فقط، من بينهم طفلان من عائلة واحدة قتلا مع والدتهما إثر غارة استهدفت سيارتهم صباح اليوم، معتبرة أن هذه الأرقام تمثل "تذكيرا صارخا بالانتهاكات الجسيمة والمخاطر المستمرة التي يواجهها الأطفال".

وأضافت، نقلا عن وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن ما لا يقل عن 23 طفلا قتلوا وأصيب 93 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ الثاني من مارس الماضي إلى مقتل 200 طفل وإصابة 806 آخرين، بمعدل يقارب 14 طفلا بين قتيل ومصاب يوميا.

ونقل البيان عن السيد إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن الأطفال يقتلون ويصابون في وقت كان يفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم ويلعبوا مع أصدقائهم ويتعافوا من شهور من الخوف والاضطراب، مشيرا إلى أن استمرار الهجمات يفاقم معاناتهم النفسية ويخلف آثارا مدمرة قد تستمر مدى الحياة.

وأوضح أن نحو 770 ألف طفل في لبنان يعانون من ضغوط نفسية متفاقمة نتيجة التعرض المتكرر للعنف والفقدان والنزوح، لافتا إلى أن الأطفال ومقدمي الرعاية يبلغون عن أعراض مرتبطة بالصدمات النفسية تشمل الخوف والقلق الشديدين والكوابيس والأرق والشعور باليأس.

وأشار البيان إلى أن التقييم السريع المركز على الأطفال، الذي أجرته اليونيسف عام 2025، أظهر تدهورا حادا في الصحة النفسية للأطفال عقب التصعيد العسكري في عام 2024، إذ أفاد 72 بالمئة من مقدمي الرعاية بأن أطفالهم يعانون من القلق والتوتر، فيما قال 62 بالمئة إن أطفالهم يعانون من الاكتئاب أو الحزن.

وأكد بيجبيدير أن الأطفال في لبنان عانوا من موجات متكررة من العنف والنزوح وعدم اليقين، محذرا من أن غياب الدعم العاجل قد يترك آثارا نفسية طويلة الأمد تؤثر في مستقبل الأطفال ومستقبل البلاد.

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

