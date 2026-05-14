أخبار اليمن : طفل يعثر على كنز مدفون أثناء اللعب في حديقة

طفل يعثر على كنز مدفون أثناء اللعب في حديقةتُعد هواية الحفر في الرمال، سواء على الشواطئ أو في ساحات اللعب أو حتى في فناء المدرسة، من أكثر الأنشطة التي يحبها الأطفال، إذ يراودهم دائما حلم بسيط بالعثور على كنز أو شيء مميز.

وفي برلين، تحول هذا الحلم إلى حقيقة بشكل مفاجئ. فبينما كان طفل في روضة يلعب كعادته ويحفر في الأرض داخل ساحة مخصصة للأطفال، فوجئ باكتشاف كنز حقيقي مدفون. وأوضحت الشرطة أن ما عثر عليه لم يكن مجرد أشياء عادية بل عملات فضية ومجوهرات ذهبية وساعات فاخرة إضافة إلى مبلغ 6000 يورو نقدا.

وكانت هذه الأشياء مدفونة في الأرض وبعضها مخبأ تحت الشجيرات القريبة من ساحة اللعب.

وأبلغ مسؤولو المدرسة الشرطة التي عثرت على سبيكة ذهبية فيما تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هذه الأشياء مسروقة. وأكدت متحدثة باسم الشرطة أن الفحوصات الأوليةلم تُظهر وجود بلاغات تفيد بسرقتها.

وهكذا، تحولت لحظة لعب بسيطة إلى قصة مثيرة، تذكرنا بأن المفاجآت قد تظهر في أكثر الأماكن العادية.* DW