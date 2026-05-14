وزارة التعليم تعلن إجراءات أداء الطلبة المصريين فى الخارج امتحان الترم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:18 مساءً - علنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تأدية الاختبارات الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج فى الصف الأول والثاني الاعدادي، والأول والثاني الثانوى، مشيرة إلى إعلان الحسابات وكلمات المرور الخاصة بالطلاب على منصة الاختبارات لتأدية اختبارات الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ( 2025 / 2026 ) .

وطالبت الوزارة أولياء الأمور الدخول بحساباتهم الرسمية على منصة أبناؤنا في الخارج وذلك لاستلام الحسابات الخاصة ، (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams) بأبنائهم الطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفقا للجدول الرسمي المعلن للامتحانات .

وتابعت: بشأن الطلاب المقيدين على نظام الدمج بالصف الأول والثاني الاعدادي والأول والثاني الثانوي، فسوف يتم اتاحه الاختبارات الخاصه بهم بصيغة pdf من خلال الرابط على ان يقوموا بتأدية الاختبارات، (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams) الخاصة بهم، وفقا للإجراءات التي تم اتباعها خلال الفصل الدراسي الأول .