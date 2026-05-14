أخبار اليمن : 72744 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72744 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 72744 شهيداً و172588 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، أحدهما تم انتشال جثمانه من تحت الأنقاض والآخر متأثرا بجروحه، و24 مصابا بجراح في عمليات قصف إسرائيلي على مبان سكنية.

كما نوهت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء الذين ارتقوا منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 857، وإجمالي الإصابات إلى 2486، مضيفة أنه جرى على مدى الأشهر الماضية انتشال 771 جثمانا من تحت ركام البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.