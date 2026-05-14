السيتي يواصل مطاردة أرسنال
واصل فريق مانشستر سيتي مطاردة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا مريحا على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين.
وافتتح أنطوان سيمينيو التسجيل في الدقيقة الثانية والثلاثين، قبل أن يضيف المصري عمر مرموش الهدف الثاني بعد ثماني دقائق، بينما اختتم سافينيو ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والثمانين.
ورفع السيتي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط خلف المتصدر آرسنال صاحب 79 نقطة، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة في المركز الخامس عشر.
