أخبار اليمن : صحة لبنان: 55 شهيداً خلال 24 ساعة

صحة لبنان: 55 شهيداً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، استشهاد 55 شخصا وإصابة 164 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى "2951 شهيدا و8988 مصابا".

وأفادت الصحة اللبنانية في بيان ثانٍ اليوم، بأن العدو الإسرائيلي استهدف مركز الهيئة الصحية - الدفاع المدني في بلدة حاروف في قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد 3 من المسعفين، وإصابة رابع بجروح خطرة، وتدمير المركز بشكل كامل.

وذكرت أن الاحتلال استهدف أيضاً مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة صور، ما أدى إلى تسويته بالأرض، والتسبب بأضرار كبيرة في مستشفى حيرام المجاور، وإصابة 6 من الطاقم الطبي للمستشفى.

وشددت الوزارة على أن هذه الجرائم دليل إضافي على النهج الوحشي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي المحتل، ضارباً بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، مستغلاً صمت المجتمع الدولي لمضاعفة الجرائم بحق الإنسانية.

وجددت شجبها واستنكارها لهذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات، مؤكدة أنها مستمرة برفع الصوت، ولن تصمت عن كل هذه الاعتداءات الهمجية.

وفي التطورات الميدانية، كثفت قوات الاحتلال غاراتها الجوية على بلدات حاروف والنبطية والفوقا وشوكين والقصيبة ودبين وكفرتبنيت وكفررمان وفرون وعرب الجل وومنطقتي المساكن والحمادية، إضافة إلى غارة استهدفت مبنى مهدداً في مدينة صور.

ووجّه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات عين بعال والخرايب والزرارية وعربصاليم وعرب الجل في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه الأراضي المفتوحة، كما وجه إنذاراً آخر لسكان مبنيين في مدينة صور، طالباً إخلاءهما والمباني المجاورة، تمهيداً لقصفهما.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف منازل وممتلكات في بلدة الخيام، واستهدفت بالمدفعية المنطقة الواقعة بين بلدتَي الغندورية وفرون جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله، تنفيذ 13 عملية حتى الآن ضد مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وتشن "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.