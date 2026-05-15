ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروباارتفعت أسعار ‌الغاز في أوروبا صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع صعود أسواق النفط، وسط مخاوف من تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال أن عقد أقرب شهر استحقاق في هولندا في مركز تي.تي.إف ارتفع بمقدار 1.435 يورو، ليصل إلى 49.09 يورو لكل ميجاواط/ساعة أو نحو 16.74 دولار لكل ‌مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأظهرت البيانات ارتفاع العقد البريطاني لشهر يونيو بمقدار 4.25 بنس، ليصل إلى 121.03 بنس لكل وحدة حرارية.

وكانت الحرب في الشرق الأوسط قد أدت إلى ‌إغلاق ‌مضيق هرمز بشكل شبه كامل، حيث يمر عبره ما يقرب من 20 بالمئة ‌من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما دفع بأسعار الغاز والنفط إلى الارتفاع.

وكانت أسعار النفط ارتفعت اليوم مدعومة باستمرار حالة القلق في الأسواق إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 60 سنتا، أي ما يعادل 0.57 بالمئة، لتصل إلى 106.32 دولار للبرميل.

وكما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنتا، أو ما نسبته 0.53 بالمئة، لتصل إلى 101.71 دولار للبرميل.