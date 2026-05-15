111 قتيلاً في عواصف عنيفة بالهند

111 قتيلاً في عواصف عنيفة بالهندأعلنت السلطات الهندية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى العواصف العنيفة التي ضربت ولاية أوتار براديش بالهند، إلى 111 قتيلا.

وذكر مكتب مفوض عمليات الإنقاذ بالهند، أنه تم تسجيل 111 قتيلا و72 إصابة، في حين كانت الحصيلة السابقة 89 قتيلا.

وكانت العواصف التي ضربت الولاية الأربعاء الماضي، أسطح المنازل والأشجار مما أدى إلى إغلاق الطرق.

وتتعرض ولاية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها عن 240 مليون نسمة، للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق مسؤولة عن العديد من الوفيات في المنطقة.