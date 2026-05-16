الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

دوت الخليج -
الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام المجرم "إيتمار بن غفير" المسجد الأقصى برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد لمشاعر المسلمين وانتهاك صارخ لقدسية المسجد والقوانين الدولية.

وحذّرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المغتصبين، مؤكدة أن استمرار ذلك سيعود بالويل والثبور على الكيان الصهيوني الغاصب ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت، أن اكتفاء الدول العربية والإسلامية بالشجب والإدانة، من شجع الصهاينة على الاستمرار في الانتهاكات والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، داعية إياها إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاعتداءات التي تطال أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وإرغام الكيان الصهيوني على وقفها وإنهاء عدوانه وحصاره واحتلاله للأراضي الفلسطينية.

وجددّت وزارة الخارجية تأكيدها على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

