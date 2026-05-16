الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار في حين عززت مخاوف من التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط من توقعات رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 4541.91 دولار للأوقية "الأونصة"، وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ الرابع من مايو الجاري، وتراجعت الأسعار 3.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما نزلت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.2 بالمئة إلى 4535 دولارا، وهوت أيضا أسعار الفضة بنسبة 8.6 بالمئة إلى 76.27 دولار للأوقية.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
بدوره، تراجع البلاتين بـ3.9 بالمئة إلى 1976.54 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1412.11 دولار.
