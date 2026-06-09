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أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988

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أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988

أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988

دوت الخليج -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إلى 72,988 شهيدًا و 173,205 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 شهداء(7 شهداء جدد + شهيد واحد متاثر بإصابة).
و 34 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 978، وإجمالي الإصابات 3,097، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 782.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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